Burgemeester Dumarey: “Elke inwoners ‘preus’ maken op Oudenburg” Timmy Van Assche

07 januari 2019

18u39 0 Oudenburg Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad kwam de nieuwe burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) met een duidelijke boodschap naar buiten. “Slechts 65 procent is fier op de stad. Daar gaan we verandering in brengen.”

Op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie sprak Dumarey voor het eerst publiekelijk de bevolking toe. Hij stelde er meteen zijn nieuwe bestuursploeg voor, die naast liberalen ook N-VA en Sp.a omvat. “Inspraak en participatie met alle inwoners staat voorop. Oudenburg is van ons allemaal en we willen er met dit nieuwe team de beste, mooiste en meest aangename stad van het land van maken. Een onderzoek vorig jaar toonde aan dat 85 procent van de inwoners graag in Oudenburg woont. Maar slechts 65 procent is fier op onze stad. Daar gaan we veranderingen in brengen. Door iedereen te betrekken, willen we binnen enkele jaren kunnen zeggen dat de Oudenburgnaar met recht en rede ‘preus’ is op onze stad.” Eerder stelden Open Vld, N-VA en Sp.a hun bestuursakkoord voor met vijftien thema’s onder de noemer ‘Optimisme, duurzaamheid en bevlogenheid’. In zijn toespraak verwees Dumarey ook naar de Abdijhoeve.

Stappenplan

“We willen samen met private partners de site in alle eer herstellen door er onder andere opnieuw een horecafunctie te voorzien met prachtig terras op het binnenplein. Na de eerdere berichten in de pers hebben zich al enkele private spelers spontaan aangeboden om mee te werken aan dit project. De Arnolduszaal wordt opgefrist, zodat ook de lokale verenigingen voor deze unieke, historische locatie kiezen voor hun evenementen. Vooral de veranda van de zaal heeft aandacht nodig.” Op het eerstvolgende schepencollege wordt een stappenplan voor de aanpak van de Abdijhoeve uitgewerkt. “De vorige bestuursploeg wou op de site administratieve diensten onderbrengen. Een studie kwam er nooit, maar er was sprake dat hun project zo’n 5 miljoen euro zou kosten. Wij zullen voor een kwart van die prijs ons project grotendeels kunnen uitvoeren. Dit jaar zal je al concrete verbeteringen kunnen zien. Voor het horecagedeelte mikken we op de zomer van 2020”, besluit Dumarey.