Burgemeester bezorgd over uitbreiding snelwegparking 12 juli 2018

De snelwegparking in Westkerke langs de E40 richting Frankrijk wordt fors uitgebreid, van 30 parkeerplaatsen voor vrachtwagens naar 107. Die structurele veranderingen kondigde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gisteren aan. Kostprijs is 870.000 euro. Oudenburgs burgemeester Peter Velle (CD&V) is uiterst bezorgd. "Ongetwijfeld zullen hierdoor ook meer transitmigranten en mensensmokkelaars komen. Sinds januari waren er in Westkerke al 60 incidenten. De details van Weyts' beslissing vernemen wij - en de politie - jammer genoeg via de pers", stelt Velle. Volgens minister Weyts kadert de heraanleg van de parking in een totaalplan tegen transitmigratie langs de snelweg. De parking in Jabbeke en Mannekensvere zullen 's nachts worden gesloten. Overnachten of langdurig parkeren is dan enkel nog in Westkerke mogelijk. De parking heropende in juni vorig jaar na drie jaar sluiting, wegens een overvloed aan vluchtelingen op en rond de parking. De heropening ging gepaard met nieuw hekwerk, sanitaire voorzieningen en ANPR-camera's. "Maar dat is een maat voor niets. Die sanitaire voorzieningen zijn festivaltoiletten, het hekwerk is makkelijk te omzeilen en de ANPR-camera's worden allicht enkel in het Verkeerscentrum bekeken. Van enig resultaat zijn wij niet op de hoogte", stelt Velle. Hij vraagt een betere aanpak. "Er is binnenkort overleg met de gouverneur, procureur, burgemeester van Jabbeke en de federale en lokale politie over het probleem. De mensensmokkelaars moeten uitgeschakeld worden", besluit Velle. (BBO)