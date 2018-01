Burgemeester (71) kondigt afscheid aan IGNACE DEREEPER GEEN LIJSTTREKKER BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN TIMMY VAN ASSCHE

22 januari 2018

02u36 0 Oudenburg Burgemeester Ignace Dereeper (71) zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen lijsttrekker zijn voor CD&V. Hij is burgemeester sinds 1989 en zit al ruim 50 jaar in de politiek. "Het is een partijbeslissing waar ik me naar schik." Schepen Peter Velle is nu kandidaat-burgemeester.

Al twee jaar wordt over de politieke toekomst van Dereeper gespeculeerd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Oudenburg maakte hij bekend geen lijsttrekker meer te zullen zijn bij de verkiezingen van 14 oktober. Eind dit jaar legt hij de burgemeesterssjerp neer en wuift hij de politiek uit. Even lag het scenario op tafel waarin Dereeper nog lijsttrekker zou worden en de mogelijke burgemeesterstitel tijdens de volgende legislatuur zou doorgeven. Zo ver komt het dus niet. "Ik voel mij nog goed en gedreven. Deze beslissing heeft absoluut niets met mijn leeftijd of gezondheid te maken", stelt Dereeper, waarmee hij verwijst naar een zware operatie die hij in oktober vorig jaar onderging. "Als de partij wenst te verjongen, dan moet je daar respect voor hebben. Het is een partijbeslissing waar ik me naar schik. Ik ga geen andere plek op de kieslijst invullen. Het was opkomen als lijsttrekker of niets. Al in 2012 zei ik een scenario te willen vermijden als dat van Patrick Moenaert in Brugge. Hij behaalde in 2006 als lijsttrekker nog 17.450 stemmen, maar als lijstduwer in 2012 amper 4.588 stemmen." In 1966 werd Dereeper aangeduid als secretaris bij de CVP, het startschot van zijn carrière. Zijn eerste verkiezingen volgden al in 1969, maar pas in 1977 pikte hij als schepen van sport, jeugd en cultuur zijn eerste ambt op. Sinds 1989 is Dereeper onafgebroken burgemeester.





Trots

Vlaams minister Hilde Crevits zakte speciaal naar de nieuwjaarsreceptie af. "Onder het bewind van Dereeper zijn prachtige zaken gerealiseerd. Hij stond zo'n dertig jaar aan het roer van de stad, het bewijs van het ongelooflijke vertrouwen van de inwoners in Dereeper. Maar op een bepaald moment moet je de fakkel durven doorgeven. Ignace doet dat op een waardige manier." Dereeper vervolgt. "Ik blijf de partij bijstaan met raad en advies. In welke mate ik betrokken blijf bij onder meer Woonwel en dienstenchequebedrijf BOD - dat ik 13 jaar geleden oprichtte -, bekijk ik de komende maanden. Ik bedank alvast mijn vrouw Kristien en dochters Liselotte en Dietlinde. Zonder hun steun zou ik dit engagement van ruim vijftig jaar geen 24 op 7 kunnen volhouden. Ik vrees het zwarte gat niet. Ik wil nog veel reizen, en heb nog steeds mijn vogels, kippen en eenden om me bezig te houden. Maar het jaar is nog niet voorbij, hé. Met de vernieuwing van de sporthal en de werken in de Westkerkestraat is er nog genoeg werk voor de boeg."





Dik vel

Cultuur- en jeugdschepen Peter Velle (46) is aangeduid als lijsttrekker. Hij is actief in het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn, maar heeft ondanks zijn vrij jonge leeftijd al een pak politieke ervaring. "Ik ben al schepen sinds mijn 24ste en heb lang met Dereeper gewerkt. We beginnen dus niet van nul. Hem vervangen doe je niet zomaar. Ik heb evenwel al een dik vel gekweekt."





De verkiezingen in Oudenburg, met CD&V als grootste partij en oppositiepartij Open Vld als grote uitdager, zullen ongemeen spannend worden. In 2012 behaalde liberale kopman Anthony Dumarey 1.199 voorkeurstemmen, Peter Velle toen als lijstduwer 1.054 stemmen.