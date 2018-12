Bronzen beeld van heilige Arnoldus pronkt in RAM Timmy Van Assche

30 december 2018

11u13 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg ontving een prachtig bronzen beeld van haar patroonheilige Arnoldus.

Arnoldus kon, tijdens de bouw van de Sint-Pietersabdij in Oudenburg, water in bier veranderen door met zijn staf te roeren. Daarom wordt de klassieke kromstaf dikwijls vervangen door een roervork. Zieken die het het heilige gerstenat dronken, waren meteen genezen - zo luidt althans de legende. Daarom is Arnoldus de patroonheilige van de brouwers, maar ook van de stad. Het stadsbestuur mocht nu van de familie Claeys-Verhelst een prachtig bronzen Arnoldusbeeld in ontvangst nemen. Paula Verhelst , weduwe van wijlen Leon Claeys, schonk het beeld samen met haar kinderen aan uittredend burgemeester Peter Velle (CD&V). Het beeld werd gemaakt door kunstenaarskoppel Stefaan Depuydt en Livia Canestraro in 1962. De heilige Arnoldus is hierbij ongeveer een halve meter groot. “Het is voor het beeld een beetje als thuiskomen”, zegt Velle. “We zijn mevrouw Verhelst en haar hele familie dankbaar voor de schenking. Het beeld krijgt een ereplaats in het bezoekerscentrum onder de bogen van het oude karrenhuis van de voormalige Abdij die Arnoldus zelf stichtte. In Brugge zijn ze de beelden op ‘t Zand van het duo Depuydt-Canestraro kwijt, maar Oudenburg is er dankzij de familie Claeys-Verhelst eentje rijker.”