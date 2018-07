Bromfietsster ten val 12 juli 2018

In de Stationsstraat in Oudenburg is dinsdag rond 13.30 uur een 50-jarige vrouw ten val gekomen met de bromfiets. Dat gebeurde nadat ze moest uitwijken voor een personenwagen om een aanrijding te vermijden. De Oudenburgse N.H. raakte lichtgewond, maar een tussenkomst van een ambulance was niet nodig. De politie kwam wel ter plaatse voor de vaststellingen.





(BBO)