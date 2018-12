Brandweer uren in de weer met twee lange oliesporen Bart Boterman

19 december 2018

12u59 0 Oudenburg De brandweer is sinds 10 uur in de weer met het opruimen van twee lange oliesporen die door Oostende, Gistel, Bredene, Oudenburg en Eernegem lopen. De olie op de rijweg wordt bestreden met een oplosmiddel.

“Volgens onze informatie start of eindigt het eerste oliespoor in de Sluizenstraat in Bredene. Het loopt via de Esperantolaan in Oostende naar de Stationsstraat in Oudenburg, vervolgens door het Oudenburgse centrum naar Westkerke tot in de Zedelgemsesteenweg in Eernegem”, zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van de Lokale Politie Kouter. De eerste meldingen van het spoor kwamen rond 10 uur binnen. Rond 11 uur waren er nog enkele meldingen, maar van een tweede oliespoor. “Dat spoor zou zijn gestart in de Archimedesstraat in Oostende en loopt via het Kennedyrondpunt over de Gistelsesteenweg tot aan de Kalsijdebrug in Gistel”, aldus Annemie Wittesaele. De verantwoordelijken zijn niet gekend. “Maar die worden wel opgespoord omdat er bij het opruimen uiteraard heel wat kosten komen kijken”, voegt Wittesaele toe.