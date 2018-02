Brand legt tuinhuis in de as 26 februari 2018

In de Bekestraat in Oudenburg is zaterdag rond 6 uur een tuinhuis uitgebrand. "Bij aankomst waren er al grote vlammen te zien", zegt brandweerluitenant Francis Vermote. De brandweerlui konden dan ook niks meer redden van het tuinhuis. Ze kregen het vuur wel snel onder controle krijgen. Dat leverde wel een opmerkelijk beeld op: op de plaats waar het tuinhuis stond, was een wit tapijt te bezichtigen. Geen sneeuw, maar wel het resultaat van het blusschuim.





Volgens de eerste vaststellingen ontstond het vuur aan de houtkachel in het tuinhuis. De avond voordien werd die nog gebruikt, waardoor de kachel nog veel warmte had. Na de bluswerken zorgden de vriestemperaturen voor gevaarlijk gladde wegen in de omgeving van het huis. De strooidiensten kwamen ter plaatse en autobestuurders werden gevraagd voorzichtig te rijden. (MMB)