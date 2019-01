BMW volledig uitgebrand op pechstrook, bestuurster ontsnapt tijdig Bart Boterman

15 januari 2019

14u41 0 Oudenburg Op de autosnelweg A10 in Oudenburg richting Oostende is rond 13.30 uur een voertuig volledig uitgebrand op de pechstrook. De bestuurster kon tijdig haar voertuig verlaten. Het incident gebeurde kort voor afrit Oudenburg.

“Toen wij aankwamen, stond het voertuig volledig in lichterlaaie. De rookpluim was kilometers ver te zien. De bestuurster stond wat verderop. Ze had tijdig haar voertuig op de pechstrook gezet toen er vlammen en rook uit de motorkap kwamen. Ze stapte uit en bleef ongedeerd”, getuigt kapitein Nathalie Van Moorter van Hulpverleningszone 1.



Zowel de brandweerposten van Oostende, Brugge en Oostkamp waren ter plaatse. Na twintig minuten was het vuur geblust. De precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend. Een rijstrook was versperd, maar dat zorgt niet voor groot fileleed. Een takeldienst werd gevorderd om de uitgebrande auto te takelen.