Blokkende studenten kunnen terecht in 't Scharnier

Blokkende studenten kunnen sinds kort terecht in JOC 't Scharnier in de Hoogstraat in Oudenburg. Tot 26 januari is het jeugdontmoetingscentrum elke werkdag geopend van 9 tot 18 uur. "We voorzien koffie en energiedrankjes voor zij die daar nood aan hebben", vertelt Sjoske Brackx, ondervoorzitter van het jeugdhuis. De afgelopen dagen was de geïmproviseerde studeerruimte al een succes. "Maar voor sommigen is de drempel groot, gezien 't Scharnier aanzien wordt als een jeugdcafé. Maar eigenlijk is het een jeugdontmoetingscentrum, met een ruimere missie dan enkel de jeugd voorzien van een plaats om uit te gaan. Tot nog toe kregen we dagelijks tien à vijftien blokkende studenten over de vloer en het is mooi om te zien dat ons initiatief werkt. Het was telkens muisstil, want anderen zien studeren, motiveert blijkbaar", zegt Sjoske. Het idee om JOC 't Scharnier in de blok open te stellen, ontstond vorige blokperiode al. "We hoorden veel studenten zeggen dat ze naar de bibliotheek van Oostende moeten om buitenshuis te kunnen studeren. Die verplaatsing neemt veel tijd in, dus vonden we het opportuun om 't Scharnier open te stellen. We hebben de wifi verbeterd en er zijn genoeg stopcontacten voorzien", besluit de ondervoorzitster. Tijdens het jaar is JOC 't Scharnier enkel op vrijdag en zaterdagavond geopend als jeugdcafé. (BBO)