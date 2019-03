Bij aanleg parking van lokaal dienstencentrum worden ook voetpaden vernieuwd Timmy Van Assche

20u26 0 Oudenburg Het stadsbestuur hoopt snel de parking van het nieuwe dienstencentrum in de Ettelgemsestraat te vernieuwen. In één beweging wordt niet alleen de rotonde op het kruispunt met de Karpelhofstraat aangebracht, maar worden ook de voetpaden heraangelegd.

Het voorstel om de parking van het nieuwe dienstencentrum meteen aan te leggen, dateert al van begin januari. Op woensdag 13 maart zal de OCMW-raad zich uitspreken over die aanleg - een formaliteit. “Na goedgkeuring vanuit de raad kan de openbare aanbesteding plaatsvinden en de werken snel starten, zodat het lokaal dienstencentrum deze zomer kan openen”, duidt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Sinds het aantreden van dit bestuur hebben we steeds gezegd dat we het centrum meteen volledig willen afwerken. Eens de parking rond het gebouw zal aangelegd zijn, is de toegankelijkheid gegarandeerd en zal ook de parkeerproblematiek rond de zorgsite opgelost worden.” De plannen die voorliggen voorzien in dertig bijkomende parkeerplaatsen. Het stadsbestuur maakt van deze werken ook gebruik om de omgeving rond de zorgsite veiliger te maken door de rotonde op het kruispunt Karpelhofstraat en Ettelgemsestraat.” Tegelijk worden ook de voetpaden voor het dienstencentrum vernieuwd. Die liggen er nu maar zozo bij. De aanleg van de parking en het vernieuwen van het voetpad wordt voorlopig op zo'n 140.000 euro geschat. “Het vernieuwen van dit voetpad is een eerste stap in een lange rij van voetpaden die moeten vernieuwd worden.”