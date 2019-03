Bewoners Slachthuiswijk trekken aan de alarmbel: “Grote kans dat kinderen worden aangereden” Timmy Van Assche

15 maart 2019

18u13 2 Oudenburg De bewoners van de Slachthuiswijk vragen het stadsbestuur om maatregelen te treffen en zo de verkeersveiligheid te verhogen. “Onze straten worden als sluipweg gebruikt. De kans is groot dat hier straks een kind of rolstoelganger wordt aangereden”, zuchten ze. Ook dringen ze aan op een oplossing voor het parkeerprobleem. Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) onderzoekt samen met de politie mogelijke oplossingen.

De wijk op de site van het voormalige slachthuis De Clerck is vrij nieuw en ligt tussen de Oude Brugseweg, Westkerksestraat en Gistelsesteenweg, vlak achter de dorpskerk. De bewoners van de Slachthuis- en Sithiusstraat trekken nu alvast aan de alarmbel. Er werd een wijkvergadering ingericht waar ze hun bezorgdheden op papier zetten. Gudrun De Vlam, CD&V-raadslid en bewoonster van de Slachthuisstraat, zet de kwestie op de politieke agenda. “Er wordt veel te snel gereden en de Sithius- en Slachthuisstraat. De doorgang wordt gebruikt als sluipweg om de moeilijke hoek aan de Gistelsesteenweg, dichtbij de bakkerij, te ontlopen. Kinderen kunnen niet of amper op straat spelen zonder dat er een auto voorbijraast. De kans dat voetgangers, kinderen en of rolstoelpatiënten straks aangereden worden, is echt wel groot. Door het onverantwoord rijgedrag moeten mensen soms gewoon wegspringen. Het gevaarlijkste punt is de hoek ter hoogte van Slachthuisstraat 9 en Sithiusstraat 22. We vragen dan ook om van de wijk een zone 30 of 20 te maken. Misschien kan een slachtboom of paaltje met badge ervoor zorgen dat enkel wijkbewoners in de straten kunnen rijden. Ook betonnen of houten blokken en plastic paaltjes die de weg versmallen, kunnen de snelheid naar beneden halen.” En éénrichtingsverkeer wordt door de bewoners ook naar voren gebracht als voorstel.

“Te weinig parking”

Naast onverantwoord rijgedrag kaart de wijk ook het beperkt aantal parkeerplaatsen aan. “Er zijn slechts twaalf parkeerplaatsen in de Slachthuisstraat voor 33 huurwoningen en -appartementen en vijf koopwoningen”, vervolgt De Vlam. “Slechts acht woningen hebben een garage of carport. Sommige parkeerplaatsen worden ook benut door klanten van lokale handelszaken. Let wel: we zijn de zelfstandige handelaars zeer genegen en hun klanten moeten ook kunnen parkeren, weliswaar niet ten laste van de wijkbewoners.” Tot slot schuiven de bewoners ook sluikstorting en hondenpoep als problemen naar voren.

“Oplossingen zoeken”

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) belooft werk te maken van oplossingen. Hij was ook aanwezig op de bewonersvergadering. “Een probleem is dat de straten officieel nog niet zijn opgeleverd en dus nog eigendom zijn van woonmaatschappij en bouwheer Woonwel. De verwachting is dat de oplevering pas binnen twee jaar zal gebeuren. Dat maakt het voor ons moeilijk om grote ingrepen te doen. Maar ik heb de verzuchtingen van de wijk gehoord en wil iets aan de problemen doen. Ik heb de lokale politie alvast gevraagd om enkele voorstellen te lanceren. De snelheid van passerende voertuigen zal nauwlettend in de gaten worden gehouden. Maar een slagboom of paaltje met badge is geen realistische oplossing op maat van Westkerke - de wijk is geen camping, hé. Wat betreft het parkeerprobleem: mits wat denkwerk kunnen er misschien een tweetal parkeerplaatsen bijkomen, maar dat is het dan ook. Het belangrijkste is dat we niet ad hoc of snel snel maatregelen treffen, maar doordacht en constructief ingrijpen. Ik apprecieer wel hoe de wijk actief meedenkt over hoe ze de leefomgeving kan verbeteren.” Ook hondenpoep en zwerfvuil worden actief bestreden, besluit Dumarey. Begin april is er een volgende bewonersvergadering.