Bewoners op pad met burgemeester, politie en woonmaatschappij om Slachthuiswijk veiliger te maken Timmy Van Assche

09 april 2019

17u11 0 Oudenburg De bewoners van de Slachthuiswijk stapten samen met burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld), woonmaatschappij WoonWel en de politie de buurt af om de omgeving veiliger, properder en gezelliger te maken.

“Er is een grote kans dat hier straks kinderen worden aangereden.” Dat was de niet mis te verstane noodkreet die de bewoners slaakten van de nieuwe wijk in Westkerke. Vorige maand kwam het item zelfs op de gemeenteraad door buurtbewoonster en raadslid Gudrun De Vlam (CD&V). “Er wordt veel te snel gereden in de Sithius- en Slachthuisstraat. De doorgang wordt gebruikt als sluipweg om de moeilijke hoek aan de Gistelsesteenweg, dichtbij de bakkerij, te ontlopen. Kinderen kunnen niet of amper op straat spelen zonder dat er een auto voorbijraast”, stelde ze onomwonden. Ook het parkeertekort, achterlaten van hondenpoep en sluikstorten werden aangekaart.

“Voor de zomer actie”

Na een eerdere buurtvergadering werden burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld), de politie en een vertegenwoordiger van woonmaatschappij WoonWel dit keer door de bewoners rondgeleid. “Zo wilden we onze klachten ook ter plekke aanduiden", vertelt De Vlam nu. “We willen aftoetsen welke oplossingen haalbaar zijn om onze wijk veiliger, properder en gezelliger te maken. Ook met weinig investeringen - hoe moet niet allemaal veel geld kosten - kan je mooie resultaten behalen.” Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) pikt in. “We gaan geen wilde beslissingen nemen, de politie zal nu een aantal voorstellen formuleren. Zowel de stad als WoonWel zullen in maatregelen investeren. Voor de zomer willen we alvast actie ondernemen.”

Betrokkenheid

De Vlam besluit: “Op korte termijn zouden er betonnen zitbanken komen in de straat, die het voor wagens onmogelijk moet maken om door de straat te razen en een hoek af te steken. Voor (brom)fietsers vormen de bankjes geen obstakel. Op langere termijn hopen we op een petanqueveld en extra parking. We zijn alvast blij om als buurt betrokken te worden. Dit kan een signaal zijn naar andere buurten in Oudenburg.”