Beweging.net lanceert voorstellen voor meer verkeersveiligheid Timmy Van Assche

16 februari 2019

12u08 0 Oudenburg Beweging.net overhandigde een lijvige nota aan het stadsbestuur met daarin enkele bekommernissen op gebied van verkeersveiligheid. Ze vragen ook de invoering van onderwijscheques. “De voorstellen van Beweging.net zijn zeker waardevol te noemen”, reageert burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Beweging.net is de koepel van de plaatselijke afdelingen KWB, Femma, Samana, CM, ACV, Cmobiel, Fietsbieb en hun deelorganisaties. Ze overhandigden de nieuwe beleidsploeg een resem voorstellen, vooral op gebied van verkeersveiligheid. “De verkeerssituatie in Plassendaele is levensgevaarlijk. De vele fietsers die vanuit Bredene en Zandvoorde komen, moeten eigenlijk de baan dwarsen voor de brug en te voet de brug en baan oversteken aan de linkerzijde. Ofwel moeten ze omrijden via het oude bruggetje en zo de overkant bereiken. Er staat wel een bord, maar je fietst er zo voorbij en je bent zodanig gefocust op het verkeer rond je”, schrijft voorzitter Johan Vanslembrouck in de nota. “Op dat punt moet je veilig aan de overkant geraken in de hoop dat er geen vrachtwagen passeert die twee baanvakken nodig heeft. De aanduiding van wat er al dan niet kan en mag, moet veel beter.” Ook de oversteek voor fietsers naar het Vaardeken in de Stationsstaat ter hoogte van Abdijhoeve moet beter, stelt Beweging.net. “Op het punt van de Keiweg en Vaartstraat bij de Zandvoordebrug moet je twee keer dwarsen zonder aanduiding. En de hoge begroeiing op het kruispunt Vissersstraat en Vaartstraat maakt het onmogelijk om het naderende verkeer te zien.” Ook het hobbelige Stedebeekpad wordt aangeklaagd en het ontbreken van een aanduidingen om het kruispunt Hoogstraat-Westkerkestraat veilig over te steken. De nota onderlijnd evenwel ook positieve realisaties.

Onderwijscheques

Beweging.net vraagt ook de invoering van onderwijscheques. Daarmee kunnen bijvoorbeeld schoolreizen, sportdagen, uitstapjes, boeken en ander schoolmateriaal gekocht worden aan een voordelig tarief. Een cheque aankopen kost 2 euro, maar de waarde bedraagt 10 euro. “Andere omliggende gemeenten ervaren dit als positief”, zegt Vanslemnrouck. “Het is soms moeilijk om voorwaarden terug te vinden, bijvoorbeeld voor de terugbetaling van 25 procent van de buskaart Buzzy-pas.” Ook een meldpunt voor senioren en het opmaken van een sociale kaart worden gevraagd.

“Waardevol”

Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) nam de nota in ontvangst. “We zullen die in alle rust bekijken. De voorstellen die erin staan, zijn alvast heel waardevol. Onder meer met de Senioren Advies Raad bekijken we welke verkeerspunten dienen aangepakt te worden. Zo moeten we alvast een inhaalbeweging maken op gebied van goed begaanbare voetpaden. Eventuele premies en financiële tussenkomsten moeten we bekijken in onze meerjarenplanning."