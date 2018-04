Bestuurder vlucht, maar crasht in weide 09 april 2018

02u34 0

Een 43-jarige man uit Jabbeke heeft het vrijdagavond wel erg bont gemaakt bij een aanrijding in de Dorpsstraat in Ettelgem. J.V. was er rond 21.20 uur gebotst met een bestelwagen die in de andere richting reed en bestuurd werd door de 46-jarige Y.P. uit Oudenburg. J.V. pleegde na het ongeval vluchtmisdrijf, maar miste de bocht naar de Noordstraat, vloog over een gracht en kwam in een weide vast te zitten met zijn auto. Hij bleef ongedeerd en vluchtte zelfs nog te voet verder. De politie kon hem klissen en hij bleek onder invloed van alcohol. ZIjn auto werd getakeld. Ook Y.P. legde een positieve ademtest af en kreeg een rijverbod van 6 uur. (JHM)