Bestuurder mispakt zich in Noordstraat en belandt in gracht BBO

28 december 2018

13u45 0 Oudenburg In de Noordstraat in Oudenburg is afgelopen middag rond 12 uur een bestuurder in de gracht gereden met zijn Skoda. Niemand raakte gewond.

Het voertuig reed in de richting van Westkerke en begon om ongekende reden te slippen, waarop zijn auto in tegengestelde richting in de gracht belandde. De bestuurder, een man uit Oudenburg, kon op eigen houtje uit zijn auto kruipen. De politie was op de hoogte en een patrouille ging ter plaatse.

Volgens woordvoerster Sylvianne Michiels van de Lokale Politie Kouter waren er geen derden bij het ongeval betrokken en raakte niemand gewond. De bestuurder zou zelf een takeldienst bellen.