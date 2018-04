Bestuurder (41) kritiek na zwaar ongeval 26 april 2018

Een 41-jarige man uit Bekegem is in kritieke toestand met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis overgebracht na een zwaar ongeval op het kruispunt met de Brugsesteenweg en de Zeeweg in Roksem. Het slachtoffer kwam gisteren rond 13.20 uur uit de Zeeweg gereden met zijn Peugeot 206 en zou de Brugsesteenweg oversteken. Hij werd echter in de flank gegrepen door een ander voertuig, een Opel Insigna, dat uit de richting van Westkerke kwam gereden op de Brugsesteenweg. Allicht had de man het voertuig niet gezien. De impact was zwaar en de hulpdiensten hadden drie kwartier nodig om het slachtoffer uit het wrak te bevrijden. De man bleef bij bewustzijn, maar liep zware interne bloedingen op. De bestuurster van het ander voertuig raakte lichtgewond en was in shock. Een verpleegster op rust was snel bij het ongeval en praatte in op het slachtoffer in de Peugeot, een vader van twee, om hem bij bewustzijn te houden. De vrouw moest naar eigen zeggen omstanders vragen naar de hulpdiensten te bellen in plaats van foto's te nemen. Door het ongeval was de Brugsesteenweg een tweetal uur afgesloten en zorgde de politie voor een omleiding. (BBO)