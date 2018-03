Bestelwagen in sloot 14 maart 2018

Op de A10 in Oudenburg is gisterenmiddag een bestelwagen in de sloot terechtgekomen. Het ongeval gebeurde in de richting van Oostende. De inzittende werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweerkorpsen van Oostkamp en Gistel kwamen ter plaatse met signalisatie en ruimden ook de brokstukken. (BBO)