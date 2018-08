Beschonken man moet fiets aan de kant laten 21 augustus 2018

In de Gistelsesteenweg is zondagavond rond 22.30 uur een opmerkelijk ongeval gebeurd. Een automobiliste (46) uit Oudenburg had zich even aan de kant gezet op een parkeerstrook. Op het moment dat de achterdeur open stond, passeerde net een fietser. De 43-jarige Oudenburgenaar reed tegen de autodeur en kwam ten val. De politie onderwierp de fietser aan een ademtest. Die bleek positief, dus werd de fiets voor 6 uur ingehouden. Of er een strafvervolging komt voor sturen onder invloed, hangt af van het parket. (BBO)