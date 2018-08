Beschonken bestuurder vlucht, maar krijgt berouw 30 augustus 2018

02u37 0

In de Brouwerijstraat in Oudenburg heeft een bestuurder dinsdagavond rond 21 uur de controle over het stuur verloren. De man reed tegen een geparkeerde aanhangwagen. Door de klap werd het voertuig van de 34-jarige Oudenburgenaar K.G. tegen een scheidingsmuur van een oprit gekatapulteerd. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar bedacht zich en kwam terug. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (BBO)