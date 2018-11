Bekestraat vandaag dicht 07 november 2018

De Bekestraat in Oudenburg is vandaag afgesloten voor verkeer door betonwerken. Ter hoogte van het containerpark wordt een betonpomp geplaatst die de doorgang onmogelijk zal maken. Het nieuwe fiets- en wandelpad langs de Stedebeek, tussen de Bekestraat en de Zeeweg, wordt namelijk gebetonneerd. Er wordt ook een brugje geplaatst over de beek. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk. Er is een omleiding via de Ettelgemsestraat, de Zeeweg en de Aernoudstraat. (BBO)