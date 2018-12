Beheersplan Abdijhoeve goedgekeurd, maar nieuwe bestuursploeg is aan zet Timmy Van Assche

22 december 2018

08u28 0 Oudenburg De Vlaamse overheid keurde het beheersplan en visie voor de Abdijhoeve en Abtsgebouw goed. “Met het Agentschap Onroerend Erfgoed werd ook een akkoord bereikt rond de mogelijke uitbreiding van de site met een nieuw gemeentelijk administratief centrum”, zegt uittredend burgemeester Peter Velle (CD&V). Maar de nieuwe coalitie ziet die plannen niet zitten.

De Vlaamse overheid keurde het beheersplan en de visie voor de Oudenburgse Abdijhoeve en Abtsgebouw als ‘Huis van de Oudenburgnaar’ officieel goed. Dat meldt burgemeester Peter Velle (CD&V). “Aan het plan werd bijna twee jaar gewerkt door de administraties van stad en OCMW, ontwerper Gino Debruyne & Architecten, architectenbureau Vermeersch, Belfius Projectmanagement en de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Polderrand”, zegt Velle. “Daarnaast werkte ook het Vlaamse Agentschap Onroerend Erfgoed mee, om te komen tot een voor hen aanvaardbare visie voor de eeuwenoude beschermde site. De goedkeuring van het plan betekent dat nu ook voldaan is aan de noodzakelijke voorwaarde om de Abdijhoeve te mogen restaureren en daar subsidiedossiers voor in te dienen. In het plan werd voor het eerst werk gemaakt van een grondige geschiedkundige en bouwhistorische studie, een planning van aanpak voor onderhoud, restauratie en beheer op korte en lange termijn. Met het Agentschap Onroerend Erfgoed werd ook een akkoord bereikt rond de mogelijke uitbreiding van de site met een nieuw gemeentelijk administratief centrum, waar na de verkoop van het stadhuis en verspreide kantoren van stad en OCMW de nieuwe eengemaakte administratie van stad en OCMW zouden kunnen huizen. Het gedegen beheersplan kan een belangrijk en handig werkinstrument kan worden voor de toekomst van het hart van Oudenburg”, besluit de uittredende burgemeester. Je kan het beheersplan - met enkele mooie oude foto’s - hier lezen.

Nieuwe coalitie heeft andere plannen

Anthony Dumarey (Open Vld), vanaf januari de nieuwe burgemeester, is verrast dat op het einde van de legislatuur nog een beheersplan wordt voorgesteld. “We hebben al enige tijd te kennen gegeven dat wij andere plannen hebben met de site Abdijhoeve. De investering die het uittredende stadsbestuur voor ogen had, is veel te hoog (Dumarey schat dat het rond 5 miljoen euro schommelt, red.). Wij willen, in tegenstelling tot hen, geen administratieve functie aan de site geven. Wij opteren voor een publiek-private samenwerking waarbij we zorgen voor een uitbouw met horecafunctie en zaal voor gemeenschappelijk gebruik, zoals vergaderingen en vieringen. Allicht zullen we (enkele) onderhandelingen opnieuw moeten voeren met de Vlaamse overheid en Erfgoed.” Peter Velle benadrukt dat de subsidies enkel voor de restauraties dienen. “Alle vervolg is aan de nieuwe ploeg.”