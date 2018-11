Basketters winnen 'Sporters beleven meer'-award 22 november 2018

Dit jaar is de stad opnieuw de uitdaging met Sport Vlaanderen aangegaan om de 'Sporters beleven meer'-award binnen te halen. In het kader van deze actie organiseerde de sportdienst een uitdaging. In september werden de inwoners gestimuleerd om een grappige groepsfoto te nemen en te posten op Facebook. Een onschuldige kinderhand pikte de foto van de U12 van de Basketbalclub eruit als winnaar. Schepen van Sport Ulrike Vanhessche (sp.a) overhandigde een sporttas vol gadgets aan de spelers.





(TVA)