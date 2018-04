Auto's getakeld na ongeval 25 april 2018

02u38 0

In de Ettelgemsestraat in Oudenburg ter hoogte van de Vrijboomstraat kwam het maandag rond 19.30 uur tot een botsing tussen twee personenwagens, bestuurd door een 53-jarige vrouw uit Oudenburg en een 20-jarige man uit Koekelare. Geen van beide raakte gewond, maar de blikschade was niet min. Beide voertuigen werden getakeld. Er was enige verkeershinder door het ongeval. (BBO)