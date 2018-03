Auto in gracht 07 maart 2018

In de Noordstraat in Westkerke is maandagavond rond 21.30 uur een 22-jarige man uit Oudenburg gecrasht met zijn auto.





Zijn wagen begon te slippen door de modder op de weg en kwam in de gracht terecht. Niemand raakte gewond. De auto werd getakeld. (BBO)