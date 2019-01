Auto belandt op zijkant langs Plassendale BBO

03 januari 2019

12u22 0 Oudenburg Een 28-jarige vrouw uit Oudenburg is woensdag rond 18.10 uur gecrasht met haar wagen langs Plassendale in Oudenburg.

Volgens de politie Kouter reed de vrouw in de richting van Oostende, maar begon haar wagen net voorbij de spoorweg te slippen door het natte wegdek. Rechts van de baan kwam ze in aanrijding met de haag van een woning. Haar wagen kwam op de linkerzijkant terecht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. M.D. bleef ongedeerd maar haar auto was wel beschadigd en werd getakeld.