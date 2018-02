Anthony Dumarey trekt provinciale Open Vld-lijst 02 februari 2018

Anthony Dumarey (47) wordt de kopman van Open Vld bij de provincieraadsverkiezingen in de regio Oostende-Veurne-Diksmuide-Ieper. Hij werd unaniem tot lijsttrekker verkozen en heeft hij de volmondige steun van alle afdelingen, viceminister-president Bart Tommelein, kamerlid Sabien Lahaye-Battheu en Vlaams Volksvertegenwoordiger Emmily Talpe. Dumarey zetelt al sinds 2000 in de provincieraad en is in zijn thuisgemeente Oudenburg oppositieleider van Open Vld. In 2012 trok Dumarey voor het eerst de provincieraadslijst en dat werd een succes: hij was toen dé stemmenkampioen binnen zijn partij in de provincie West-Vlaanderen met 6.459 voorkeursstemmen. Dit succes hoopt hij met zijn team te herhalen. (TVA)