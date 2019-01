ANTHONY DUMAREY "Mooi verhaal schrijven samen met de inwoners" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Timmy Van Assche

03 januari 2019

Voor Oudenburg breekt een nieuw hoofdstuk aan met de nieuwe coalitie van Open Vld/N-VA/sp.a. "Ik heb het gevoel dat dit ons gegund is", zegt de nieuwe burgemeester Anthony Dumarey (47). Hij glundert nog altijd als hij terugblikt op die glorieuze 14 oktober. Open Vld steeg naar 37,2 procent, kreeg er drie zetels bij en wipte CD&V uit het zadel. Voor het eerst in 132 jaar mag een liberaal de sjerp dragen in Oudenburg. "Dit doet zoveel deugd. Hier hebben we jaren keihard voor gewerkt. Zelfs weken na de verkiezingen kreeg ik nog felicitaties. Ook mensen die niet op mij of de partij hadden gestemd, maakten hun gelukwensen over. Ik heb het gevoel dat dit ons gegund is", zegt Dumarey trots. "Officieel begint het werk nu, maar eigenlijk waren we al daags na de verkiezingen in actie geschoten. Contacten leggen met de omliggende gemeenten en een netwerk opbouwen bijvoorbeeld", lacht Dumarey. "Dat er in Gistel en Oostende ook Open Vld-burgemeesters zijn, is wel handig. Een van de dingen die hoog op mijn 'to do'-lijstje staat, is een persoonlijke babbel met de 150 personeelsleden van de stad. Nee, het is geen functioneringsgesprek, maar een kennismaking. Hun input wil ik verwerken in ons beleid."

Passie

De restauratie van de Abdijhoeve, de bouw van een nieuwe kinderopvang en enkele grote wegenwerken staan gepland. "We mogen niet dezelfde fouten uit het verleden maken. Zo moet de communicatie over werken veel beter. Via een afsprakennota tussen de overheid en aannemers worden de termijnen van werken en bereikbaarheid van straten en wijken duidelijk vastgelegd. De afgelopen maanden ontving ik al heel wat vragen van bezorgde burgers. Vaak gaat het om kleine dingen, zoals een losse tegel in het voetpad of een defecte straatlamp. Soms gaat het ook om schrijnende dingen: we zien het niet veel, maar ook in Oudenburg is er kansarmoede die we moeten aanpakken."

Ook het onderhoud van voet- en fietspaden en groenzones staat voor de nieuwe coalitie hoog op de agenda, net als het herbekijken van nachtverlichting en openingsuren van het stadhuis. "De nieuwe beleidsploeg zal er vanaf de eerste dag staan. Weet je, ik sta aan het hoofd van een bedrijf (Residentie Vastgoed, nvdr) met vier kantoren en veertig medewerkers. De passie voor mijn werk wil ik overbrengen naar de stad. Samen met de inwoners zullen we een mooi verhaal schrijven." (TVA)