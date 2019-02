ANPR-camera’s bij op- en afrit deze week actief: “Geen voorstander van Big Brother-maatschappij, maar meerwaarde is enorm” Timmy Van Assche

19 februari 2019

18u34 0 Oudenburg Deze week worden de ANPR-camera’s ter hoogte van de op- en afrit van de autosnelweg in de Stationsstraat in werking gesteld. “Dit moet de veiligheid in Oudenburg verhogen”, aldus burgemeester Dumarey.

De werking van een ANPR- of Automatic Number Plate Recognition-camera is simpel. Het herkent een nummerplaat met behulp van optische leesapparatuur en koppelt die informatie aan lijsten met nummerplaten die als verdacht staan opgegeven. De camera’s zijn onderdeel van een groot cameraschild van de federale overheid. De camera’s hingen er al in november vorig jaar na een beslissing van het vorige politiecollege, de aansluiting zelf gebeurt dus nu.

“Veiligheid garanderen”

“Eind 2018 waren er al 200 actieve ANPR-camera’s in West-Vlaanderen. In Oudenburg hangen er op de snelwegparking van Westkerke en nu dus ook aan de op- en afrit in de Stationsstraat. Omdat de oprit op slechts twee kilometer ligt van onze stadskern, is het voor criminelen die hun slag slaan in Oudenburg gemakkelijk om snel te vluchten. Met het gebruik van de ANPR-camera’s kunnen we ze nu veel sneller opsporen", meent burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “We hopen op een afschrikkend effect zodat de veiligheid in Oudenburg nog meer gegarandeerd kan worden.”

Niet verzekerd? Verkeersbelastingen niet betaald?

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen die een voertuig bestuurt ook in orde is met zijn of haar wagen. “Door de technologie van de camera’s in te schakelen, is het gemakkelijk te detecteren als er bestuurders zijn die niet verzekerd zijn of hun verkeersbelastingen niet betaald hebben”, vervolgt Dumarey. “Door proactief in te grijpen, wordt veel erger voorkomen. Als liberaal ben ik niet de grootste pleitbezorger van camera’s en een Big Brother-maatschappij, maar de ANPR-camera’s hebben de afgelopen jaren al enorm hun meerwaarde bewezen. Door deze werkende camera’s op ons grondgebied kan ook Oudenburg zijn steentje bijdragen binnen het netwerk.”