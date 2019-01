Afval gedumpt op 1,5 kilometer van containerpark BBO

10 januari 2019

19u24 4 Oudenburg Hoewel het containerpark van Oudenburg zich op welgeteld anderhalve kilometer bevindt, vond iemand het nodig om zijn afval te dumpen in de Waterstraat in Oudenburg.

Er werden enkele autobanden en puin van stenen en beton gedumpt. Het was derde schepen Gino Dumon (sp.a) die het sluikstort donderdagmorgen zag liggen en de gemeentelijke diensten verwittigde om het afval op te halen. Dumon wijst overigens op het BOOMM-project van de Stad Oudenburg, waarbij burgers via de www.oudenburg.be sluikstorting en andere problemen rond afval kunnen melden. De politie onderzoekt overigens of er bruikbare sporen tussen het afval zitten, die naar de identiteit van de sluikstorter kunnen leiden. Intussen is het afval opgeruimd.