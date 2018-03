76 nieuwe woningen bij Riethove 29 maart 2018

02u49 0 Oudenburg In de Bellerochelaan, langs de Ettelgemstraat en naast woonzorgcentrum Riethove, zijn infrastructuurwerken gestart voor een grootschalig woonproject.

De nieuwe verkaveling van 3 hectare telt sociale huurwoningen, sociale kavels en koopwoningen voor 76 gezinnen. Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, projectontwikkelaars Novus, Danneels en WVI zijn bij het project betrokken. Zo zal West-Vlaamse Intercommunale WVI zestien sociale bouwkavels op de markt brengen, De Mandel 38 sociale huurwoningen, Novus twaalf koopwoningen en Danneels tien koopwoningen.





Meerdere projecten

Voor de realisatie van het sociaal woonproject werden de nodige subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.





"Deze maand zijn we gestart met de weg- en rioleringswerken, om hopelijk in het voorjaar van 2019 te kunnen starten met de verkoop van de sociale kavels", stelt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. "We zetten vol in op extra woongelegenheid. Er zijn heel wat woonprojecten in realisatie in onze stad. Heel wat andere zitten in de pijplijn, waaronder de Westkerkse Pardoenstraat en Blekerijstraat, dat samen met WVI en de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel zullen worden gerealiseerd", vult burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) aan. "De ontwerpen voor beide woonprojecten zijn zo goed als klaar en creëren in totaal zo'n 72 woonentiteiten. De verkavelingsaanvraag wordt momenteel voorbereid." (TVA)