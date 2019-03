60 nieuwe woningen op site Gaffelhoek in Roksem Timmy Van Assche

21 maart 2019

13u12 0 Oudenburg Sociale woonmaatschappij WoonWel wil binnenkort starten met de bouw van zestig nieuwe woningen tussen de Pastoriestraat en Brugsesteenweg. Op woensdag 27 maart is er alvast een infovergadering.

Op de site Gaffelhoek in Roksem komen tien koopwoningen en vijftig huurwoningen. Tussen de woningen komt een netwerk van fiets- en wandelpaden, die de woonerven verbindt met de groene buitenzones. De plannen werden goedgekeurd door het vorige stadsbestuur. “Toch vinden we het als stad belangrijk dat de huidige bewoners van de Pastoriestraat en de Brugsesteenweg ook voldoende betrokken worden bij dit boeiende, nieuwe woonweefsel”, stelt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Daarom organiseren we op woensdag 27 maart om 19 uur een infovergadering op het stadhuis.”