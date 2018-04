43 pv's tegen eenrichtingsverkeer Zeeweg 14 april 2018

Sinds de ingrijpende werken in de Westkerksestraat geldt er in de Zeeweg, de belangrijkste omleidingsweg, voor een groot stuk éénrichtingsverkeer. Dat wordt niet altijd gerespecteerd. Uit cijfers, die oppositieraadslid Stefaan Reynaert (Open Vld) opvroeg bij burgemeester Ignace Dereeper (CD&V), blijkt dat sinds begin 2016 maar liefst 43 processen-verbaal werden opgesteld. Deze week starten de herstellingen onder de autostradebrug. Aansluitend wordt de onderlaag in de Oude Gistelseweg en het stuk tussen de brug en de Oude Gistelseweg geasfalteerd. Daarna start de laatste fase vanaf de brug. De toplaag in de Goedeboterstraat en het eerste deel van de Westkerksestraat wordt ook nog in april aangebracht. Het einde van de werken is momenteel voorzien voor eind juni. (TVA)