38 nieuwe bouwkavels langs Bellerochelaan Timmy Van Assche

07 december 2018

14u34 0 Oudenburg Naast woonzorgcentrum Riethove komen er 38 bouwkavels op de markt.

Het gaat om zestien kavels van de West-Vlaamse Intercommunale, de andere loten worden ingevuld door bouwbedrijven Novus en Danneels. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven om mogelijks een kavel op de kop te tikken. De loten liggen in de Bellerochelaan, een zijstraat van de Ettelgemstraat. Toekomstig burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) is alvast enthousiast over dit “gemengde bouwproject”. Eerder, tijdens de voorstelling van het bestuursakkoord, gaf hij al aan dat een stijgend inwonersaantal van Oudenburg de stadskas zou spijzen. “De extra inkomsten die nieuwe inwoners (en bedrijven) genereren, zullen we gebruiken om in onze stad te investeren.” Lees meer over het bestuursakkoord via deze link.