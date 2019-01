24 appartementen en evenveel garageboxen op hoek Zandvoordsestraat en Kasteeldreef? Timmy Van Assche

29 januari 2019

17u46 0 Oudenburg Er is een openbaar onderzoek lopende voor de bouw van appartementen en garageboxen op de hoek van de Zandvoordsestraat en Kasteeldreef.

Vanhee Projekt is van plan om 24 appartementen en evenveel garageboxen te bouwen op de hoek van de Zandvoordsestraat en Kasteeldreef. Daarvoor moet een oude woning en voormalige handelszaak, met huisnummers 23 en 25, gesloopt worden. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 17 februari. De projectontwikkelaar is vooral actief in de regio rond Brugge, maar heeft ook al een nieuwbouw in De Haan op haar conto.