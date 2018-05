20.000 knalgele badeendjes kleuren Vaartje TIMMY VAN ASSCHE

27 mei 2018

Waarom niet eens 20.000 knalgele badeendjes in de kleine Vaart van Oudenburg droppen? Dat gekke idee bedacht de Rotary Club Gistel. Soortgelijke ludieke acties zijn niet ongewoon, maar het hoge aantal badeendjes dat werd gelost, was wel uitzonderlijk. Een kraan hees een container, gevuld met badeendjes, de lucht in. Daarna werden de plastic speelgoedjes in de Vaartdeken gedropt en dobberden ze voor 600 meter op het water. "Bij weinig stroming of deining, lieten we medewerkers met bladblazers aanrukken. Halverwege stak een onweersbui de kop op. We bliezen de eendjes dan ook met volle kracht vooruit, opdat alles sneller vooruit zou gaan. Hoe dan ook zijn we tevreden over de actie", vertelt Peter Devriendt van Rotary.





De afgelopen weken kon iedereen ook een eendje sponsoren. De opbrengst van ruim 80.000 euro wordt over tien goede doelen uit de regio verdeeld: NAH-liga, MS-liga, Zorghuis, Heilig-Hartschool, Koninklijk Werk IBIS, vzw voor Kinderen, BUSO Ter Zee, Turnclub Germinal, De Nesteling en De Kerit Sint-Vincentius. De sponsor van het eendje dat als eerste over de meet kwam, mocht met een nieuwe wagen naar huis. Een deurwaarder hield dan ook alles nauwlettend in het oog. Het evenement kon op veel bekijks rekenen. Op de nabijgelegen site van de Abdijhoeve was dan ook een overkoepelend event gaande, met foodtrucks en optredens van De Romeo's en Christoff & Lindsay.