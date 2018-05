20.000 badeendjes racen tegen elkaar voor goede doel 25 mei 2018

Rotary Club Gistel organiseert zondag een grote Duck Race waarbij gele badeendjes het tegen elkaar opnemen. Alle eendjes zullen in een grote container geladen worden. Een kraan zal de container omkieperen, zodat alle eendjes aan hun race van 600 meter kunnen beginnen. 20.000 badeendjes zullen in het Oudenburgs Vaardeken belanden. Wie wil, kan een eendje kopen bij de handelaars in Gistel, Oudenburg, Eernegem of Torhout. De eigenaar van het winnende eendje krijgt een Citroën C3. De lijst met verkooppunten staat op www.rotarygistelduckrace.be. De race start om 15 uur en kadert in een foodtruckfestival dat om 11 uur begint op de site van de Abdijhoeve in de Stationsstraat. Er zijn ook optredens van de Romeo's (13 uur) en Christoff & Lindsay (16.30 uur). De opbrengst van zo'n 70.000 euro gaat naar goede doelen uit de regio. (TVA)