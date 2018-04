1,1 miljoen euro voor restauratie OLV-kerk 19 april 2018

De Vlaamse regering kent een restauratiepremie van precies 1,148 mljoen euro toe voor de verdere restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het stadsbestuur van Oudenburg gaat de neogotische kerk in ere herstellen. "De ruime Onze-Lieve- Vrouwekerk staat in het midden van het voormalige Romeinse castellum, dat zich eeuwen voordien in Oudenburg bevond. Met deze premie bewaren we deze unieke parel voor de toekomstige generaties", zegt minister Geert Bourgeois (N-VA). Er worden werken uitgevoerd aan de fundering, riolering, muren, gewelven, dak en gevels en de glas-in-lood-ramen. In een vorige fase werd de toren opgeknapt. Na de uitvoering van de interieurrestauratie zal de kerk volledig gerestaureerd zijn. Tijdens de werken blijft de kerk in gebruik voor erediensten. De kerk werd in 2003 beschermd als monument (TVA)