‘Zero waste shop’ Refill sluit de deuren, maar klanten hoeven niet te wanhopen: nieuw concept opent in Oostende Timmy Van Assche

29 maart 2019

13u17 0 Oudenburg Refill, de verpakkingsloze winkel in hartje Oudenburg, sluit eind april. Het was de eerste shop in haar soort in onze regio. Maar klanten en liefhebbers van het concept moeten niet lang treuren. In mei opent met Modest een gelijkaardig concept in Oostende.

In oktober vorig jaar opende de eerste ‘zero waste shop’ van onze streek in de Hoogstraat 12. Je kan er voeding in bulk kopen zonder (plastic) verpakkingen, zoals rijst, pasta en granen, noten, zaden en pitten, muesli en granola. Zaakvoerder Laure De Coeyer biedt ook talloze producten aan om een ecologische levensstijl te promoten, waaronder hoeveproducten, vegetarische burgers en hervulbare bekers, tassen en lunchboxen. Maar op 27 april sluit de zaak, zo maakt Laura bekend. Vanaf 1 april zal de winkel enkel nog op donderdag open zijn van 14 tot 20 uur, op vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag tot 17 uur. Een spijtig gegeven, zeker omdat het concept in het huidige klimaat- en milieudebat zeker een plaats heeft.

“Omrijden”

“Ik wil niet zeggen dat Oudenburg niet klaar was voor dit ‘zero waste’-concept”, benadrukt Laura. “Maar misschien is het niet de ideale locatie. Kijk, ik heb aardig wat klanten in Oostende en Bredene, maar ze moeten vaak omrijden om tot hier te geraken. Als je na een drukke werkdag nog inkopen moet doen, grijpen mensen al snel naar het gemak van een supermarkt. Het is moeilijk een ecologische levensstijl te promoten als mensen met de wagen moeten komen. Ik had ook niet de mogelijkheid om groenten en fruit aan te bieden. Ik zit met een dubbel gevoel, want ik ben zeer blij dat ik als eerste dit concept kon introduceren in de streek. Ik ben nog altijd overtuigd van het verpakkingsloze idee.” De hele maand april geldt er een korting van 10 procent op het assortiment om de voorraden weg te werken. Zo lang de voorraad strekt, krijgen klanten ook een katoenen draagtas.

Modest

Dat Laura blijft geloven in het concept, bewijst ze door aan de slag te gaan bij Modest in Oostende. Ze verwijst haar klanten straks dan ook naar hier door. In de Torhoutsesteenweg 30 opent in mei een nieuwe ‘zero waste shop’. Donal Riordan is momenteel druk in de weer om de zaak klaar te hebben. “Behalve een assortiment zonder verpakking, zetten we in op lokale en biologische producten. We zullen ook groenten en fruit aanbieden, en een koffiehoek inrichten.” Meer info wil de zaakvoerder nog niet kwijt, maar zijn ligging dichtbij grote supermarkten zou wel eens een geslaagde zet kunnen zijn.