‘Zero waste shop’ Refill pakt nu ook met opvallende winterbieren Timmy Van Assche

07 december 2018

18u23 0 Oudenburg Refill, de eerste ‘zero waste shop’ in onze regio, presenteert nu ook drie smaakvolle winterbieren. Ze worden gemaakt door de Oostendse stadsbrouwerij 't Koelschip. “Ook bieren passen in een verpakkingsloze winkel”, vertelt Refill-zaakvoerster Laura De Coeyer.

Pas in oktober opende Refill in de Hoogstraat 12 de deuren, maar het concept is een succes. Je kan er voeding in bulk en dus onverpakt aankopen, aangevuld met andere producten die een ecologische levensstijl stimuleren. Denk aan noten, zaden, pitten en gedroogde vruchten, rijst, pasta en granen, koffie en thee, kruiden, muesli, granola, koekjes en hoeveproducten. Maar nu blinken er drie winterbieren op de schappen: ‘Dirty Bishop’, ‘Sleeping Dog’ en ‘Winter is Coming’. Eerder al introduceerde Laura De Coeyer de bieren Keyte van brouwerij Strubbe in de winkel. “Ook bier past in een ‘zero waste shop’. De flessen van zowel brouwerij 't Koelschip als Strubbe zijn herbruikbaar, er staat leeggoed op. Bovendien werk Koelschip zonder etiketten. Kijk, Strubbe is van Ichtegem, Koelschip van Oostende. We willen lokale projecten mee in de kijker zetten. Bovendien wil ik ervoor zorgen dat mensen in de winkel alles kunnen vinden, waarvoor ze anders verder moeten rijden of naar een supermarkt moeten gaan.”

Natuurlijke producten

Ive Mostrey en Sandy Major van 't Koelschip leggen uit waarom ze met Refill in zee gaan. “Refill staat voor duurzaam ondernemen, terwijl onze bieren met natuurlijke producten en zonder additieven worden gemaakt. Je zou onze bieren als het ware veganistisch kunnen noemen. Dirty Bishop is een bruin bier van 7,5 procent alcohol met toetsen hibiscus, groene appel en kaneel. Sleeping Dog mag zich dan weer een volmoutig, zeer donker bier noemen van 9 procent alcohol. Er zit onder andere chocolademout in. Tot slot is er Winter is Coming van 8,9 procent alcohol, gemaakt van vier verschillende moutsoorten die voor een mooie balans zorgen.” Info: www.refilloudenburg.be, Facebook of 0496/86.06.14.