"Werken overleefd dankzij vaste klanten" WESTKERKSESTRAAT NA TWEE JAAR WEER OPEN VOOR VERKEER BART BOTERMAN

18 augustus 2018

02u44 0 Oudenburg Twee jaar heeft het geduurd, maar gisteren ging de Westkerksestraat eindelijk opnieuw open. "Een grote opluchting. Dankzij onze vaste klanten hebben we deze moeilijke periode overleefd", klinkt het bij Groenten & Fruit Lode & Heidi. Dit weekend bedanken ze hun klanten met bubbels en hapjes.

De belijning van het wegdek, de allerlaatste werken aan de Westkerksestraat, ging normaal gezien gisterenmorgen gebeuren. "Maar de regenval van donderdagnacht heeft roet in het eten gegooid. Gelukkig kon de heropening sowieso doorgaan", zegt burgemeester Peter Velle (CD&V). De lijnen worden later op het wegdek geschilderd. "Daarvoor hoeft de weg ook niet afgesloten te worden", voegt de burgemeester toe.





Drie maanden gesloten

De wegenwerken en omleidingen veroorzaakten heel wat frustraties bij Oudenburgenaren. Niet in het minst bij de handelaars. "Het spreekt voor zich dat onze zaak onder de wegenwerken heeft geleden", zeggen Lode Lammertyn (40) en Heidi Faes (35) van Groenten & Fruit Lode & Heidi. "In zo'n periode gaan de zaken minder en is het behelpen. Maar dankzij onze vaste klanten, die de omleidingen niet schuwden, hebben we ons hoofd boven water kunnen houden", getuigt ze. Toch was het een moeilijke periode. Vorig najaar moest de zaak zelfs drie maanden lang de deuren sluiten omdat de bereikbaarheid té slecht was.





Bedankje

"Maar gelukkig is die periode voorbij. Lode en ik zijn positief ingesteld en we zijn vooral blij dat we terug vooruit kunnen kijken", aldus Heidi. Een plechtige opening van de Westkerksestraat was er gisteren niet, maar bij wijze van viering kan de Vlotte Doorgangsactie van Heidi en Lode wel tellen. "Voor de buurtbewoners en sympathisanten - en vooral om onze klanten te bedanken - voorzien we het hele weekend bubbels en hapjes. Op zaterdag is iedereen welkom tussen 8 en 12 uur en tussen 13.30 en 18 uur, op zondag tussen 8.30 en 12 uur", aldus Heidi.





Burgemeester Peter Velle leefde met de handelaars mee. "Voor het stadsbestuur is dit uiteraard ook een ongelukkige situatie geweest, met langere werktermijnen door het weer. Wij staan aan de zijlijn en moeten het doen met de informatie en planningen die wij krijgen van opdrachtgevers Aquafin en Agentschap Wegen & Verkeer. Ik ben vooral opgelucht dat er opnieuw een vlotte verbinding is tussen Westkerke en Oudenburg", aldus de burgemeester.





Boetes voor de aannemers vanwege de langere werkperiode komen er niet omdat de vooropgestelde datum niet werd overschreden na aftrek van de verletdagen door het weer. Maar volledig voorbij zijn de werken nog niet. Er staan nog herstellingen en afwerkingen aan de fiets-en voetpaden op het programma, het oude pompstation moet verwijderd worden en er wordt nog groen aangeplant. "De werken zijn pas echt voorbij als de opdrachtgevers hun goedkeuring hebben gegeven en alles werd gecontroleerd", besluit de burgemeester. Al zou dat alles de doorgang voor het verkeer niet meer beletten.