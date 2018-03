"We zullen hier sterker uitkomen" PERSONEEL UITGEBRAND PARKETBEDRIJF HERVAT VANDAAG AL WERK SIEBE DE VOOGT

05 maart 2018

02u24 0 Oudenburg Een zware brand op het bedrijventerrein SteenGoed in Oudenburg heeft vrijdagnacht Parket Seye in de as gelegd. In het bedrijf gaan ze vandaag evenwel gewoon weer aan de slag. "We zullen hier sterker uitkomen", zegt zaakvoerder Franky De Smet. Een aanpalende woning van een gezin met twee jonge kinderen bleef gevrijwaard.

Liefst zes brandweerkorpsen waren vrijdagnacht nodig om het vuur onder controle te krijgen.





Bij aankomst van de brandweer van Gistel, rond 3.30 uur, sloegen de vlammen al uit het dak van Parket Seye. "We hebben dan ook meteen de versterking ingeroepen van de posten van Oostende, Middelkerke, Gistel, Oostkamp, Torhout en Brugge", zegt majoor Frank Vanhixe. "Het was veel te gevaarlijk om het gebouw binnen te gaan. De zijgevel en het dak stortten in en we konden dan ook niet anders dan het pand gecontroleerd te laten uitbranden." Door het smeulende hout binnenin was de brandweer nog uren in de weer met nablussen.





Lenen

Franky De Smet nam Parket Seye begin vorig jaar over van stichter Johan Seye en werd pas zaterdagmorgen verwittigd van het drama. "Mijn gsm lag af en ik had verscheidene gemiste oproepen", vertelt de zaakvoerder. "Ik ben naar Oudenburg gereden en zag meteen dat ons gebouw totaal verwoest was." Ondanks de tegenslag blijft het bedrijf niet bij de pakken zitten. Franky en zijn zes werknemers gaan vandaag zelfs gewoon aan de slag. "Natuurlijk kom je dit liever niet tegen, maar we kijken alleen maar vooruit. We slaagden erin om machines en enkele bestelwagens op andere plaatsen te lenen, zodat we maandag weer aan de slag kunnen. We kunnen ook niet anders. Het gaat goed met dit bedrijf en we hebben veel werk. Onze klanten zullen geen hinder ondervinden."





Zoontjes

Om het materiaal te stockeren tijdens de periode van de heropbouw, heeft De Smet zelfs al enkele opties voor panden die als magazijnruimte kunnen dienen. "Een datum voor een eventuele heropbouw durf ik nog niet prikken. Zeker is wel dat we hier sterker zullen uitkomen. Ons bedrijfsgebouw was al mooi en we zullen het nog mooier maken." In de conciërgewoning naast Parket Seye wonen Danny Tange (45) en zijn vrouw Nikita Dewachter (28) samen met hun zoontjes Armindo en Keano, respectievelijk 6 maanden en 8 jaar oud. Het jonge gezin moest het weekend doorbrengen bij de broer van Nikita. "Door de brand waren er geen gas of elektriciteit meer in het gebouw", verduidelijkt Danny. "Gelukkig bleef onze woning gevrijwaard. We lagen te slapen, toen de brandweer op de deur kwam bonken. Ik had anderhalf uur eerder wel een brandgeur geroken, maar dacht dat die afkomstig was van een koffiebranderij in de buurt. Het was schrikken toen we plots met onze baby in een doek gewikkeld op straat moesten staan. Gelukkig kunnen we maandag opnieuw naar huis."





Het parket van Brugge stelde een branddeskundige aan om de oorzaak te onderzoeken. De brand ontstond accidenteel, maar hoe precies is nog onduidelijk.