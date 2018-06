"Voetballen was Jochen z'n leven" BELOFTEDOELMAN KV OOSTENDE REVALIDEERT JAAR NA ZWAAR ONGEVAL NOG STEEDS

13 juni 2018

02u32 0 Oudenburg Een beloftevolle doelman van KV Oostende is een jaar na zijn zwaar ongeval nog steeds aan het revalideren. Zal Jochen Hollebeke nog ooit z'n oude niveau halen? De jonge vrouw die het ongeval langs een jaagpad in Westkerke veroorzaakte, kreeg gisteren een voorwaardelijke geldboete.

Jochen Hollebeke (19) uit Gistel had een mooie toekomst voor zich als voetballer bij KV Oostende. De beloftedoelman mocht vorige zomer zelfs mee met de A-kern op stage naar Nederland. Op 26 augustus sloeg het noodlot echter toe. Jochen zat als passagier in de wagen bij Bo Deseintebein (21), eveneens uit Gistel en dochter van gemeenteraadslid en ex-schepen Katrien Van Lerberghe (Open Vld). De jonge vrouw knalde met haar Ford K op een boom langs een jaagpad naast de Bourgognevaart in Westkerke. Beide jongeren raakten erg zwaar gewond.





Veel spieren

Bijna een jaar na de crash is Jochen nog steeds aan het revalideren. "Tot 30 maart verbleef hij in het UZ in Gent. Jochen mocht nadien weer naar school, maar heeft het daar erg moeilijk", vertelt zijn mama Fabienne Dedeckere. "Fysiek is hij oké. Omdat Jochen erg veel spieren had, vingen die de klap van het ongeval grotendeels op. Het hersentrauma dat hij opliep, was echter veel erger. Jochen heeft enorm veel moeite met zijn geheugen. Vanaf 26 juni kan hij terecht in het Cepos in Duffel: een centrum gespecialiseerd in de revalidatie na een hersenletsel. We hopen dat hij daar vooruitgang kan boeken, want we zijn stilaan ten einde raad."





Pluk haar

Wat de toekomst voor Jochen brengt, kunnen zelfs de dokters niet voorspellen. "Wellicht wordt hij nooit meer de oude. Jochen was 6 dagen op 7 bezig met KVO. Voetballen was zijn leven. Hij is alles kwijt." Bo Deseintebein kreeg gisteren in de Brugse politierechtbank een voorwaardelijke geldboete van 400 euro opgelegd voor het veroorzaken van het ongeval. Haar advocate had verrassend de vrijspraak gevraagd.





"Volgens de politie lag Bo bij hun aankomst met haar hoofd op de borst van Jochen. Hij had in z'n hand een pluk haar met dezelfde kleur als dat van Bo. Ik durf te suggereren dat ze niet zomaar de controle over haar stuur verloor. Er bestaat sowieso twijfel over de omstandigheden van het ongeval en dat moet bij het vonnis in het voordeel van mijn cliënte spelen."





Airbag

Voor de moeder van Jochen zijn die uitspraken misplaatst. "Had Jochen haar haar niet vastgenomen, was Bo gestikt in de airbag, zo vertelde de politie ons. Voor mij moest Bo zelfs niet gestraft worden. Het is triestig dat men de schuld in Jochens schoenen probeerde te schuiven."