‘Vlaamse Reddingshonden’ mogen vanaf april trainen op site Abdijhoeve, tot renovatiewerken starten Timmy Van Assche

13 maart 2019

Het schepencollege geeft toestemming aan de Vlaamse Reddingshonden om vanaf 1 april tot halverwege juni te trainen in Oudenburg.

De Vlaamse Reddingshonden is een team van enthousiaste hondenliefhebbers die elke week hun honden trainen in het opsporen van menselijke slachtoffers bij rampen en verdwijningen. Het stadsbestuur geeft hen nu de toestemming om vanaf begin volgende maand in Oudenburg te trainen. “De organisatie is constant op zoek naar nieuwe locaties. Dit is nodig omdat de reddingshonden na verloop van tijd een locatie, terrein of site te goed kennen en de oefeningen minder efficiënt worden. Honden doen namelijk veel op intuïtie", verduidelijkt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Op dit moment mogen de Vlaamse Reddingshonden gebruik maken het het militair domein in Sijsele, maar wij geven hen nu de toestemming om gedurende de vermelde periode elke zaterdag gebruik te maken van een deel van de site van de Abdijhoeve. De weide en schuur achteraan en het oude hotelgedeelte mogen gebruikt worden tot de renovatiewerken starten.”