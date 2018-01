"Vijf jaar stilstand in onze stad" Anthony Dumarey (open vld) 23 januari 2018

Anthony Dumarey, lijsttrekker van oppositiepartij Open Vld, is scherp. "De stilstand die we al vijf jaar meemaken in onze stad, is niet enkel te wijten aan Ignace Dereeper. Het hele schepencollege, ook Peter Velle, is verantwoordelijk voor het aanmodderen. CD&V gaat met de nieuwe lijsttrekker door op het pad dat ze de afgelopen legislaturen bewandelde. Uiteraard zijn er in al die jaren ook goede zaken gebeurd, maar de bestuursstijl is niet meer van deze tijd. Denk maar aan het conflict met het OCMW, de aanslepende werken in de Westkerksestraat en het consequent uitsluiten van de oppositie. Er is dringend nood aan nieuwe politiek waar men zich boven het spel van meerderheid tegen oppositie zet, en werkt aan gezonde financiën en goede samenwerking tussen de diensten. We willen de vlucht vooruit nemen en met alle inwoners bouwen aan een beter Oudenburg. Het is nog lang tot oktober en de inwoners verdienen negen maanden degelijk beleid zonder campagnetaal. We hopen op een sportieve campagne." (TVA)