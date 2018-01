"Tuurlijk verandering: ik ben Ignace niet" Peter Velle (CD&V) 23 januari 2018

02u38 0 Oudenburg Het CD&V-bestuur heeft schepen van Jeugd en Cultuur Peter Velle aangeduid als lijsttrekker.

"Na alle drukte van de bekendmaking van het lijsttrekkerschap was ik vooral blij om 's avonds met het gezin een lekkere hutsepot te bereiden. De reactie van Open Vld is klassiek verkiezingsproza. Als je twee politici naast mekaar zet, waarvan de ene dagelijks zaken realiseert - zichtbaar en ontzichtbaar - en de andere alleen maar ideeën lanceert, dan is stilstand een relatief begrip. Er zijn onnoemelijk veel realisaties. Natuurlijk kondigt zich verandering aan: ik ben Ignace niet en Ignace is Peter Velle niet. Elke persoon legt eigen accenten. Ik zit vier legislaturen op dit schip. Dat was tijd genoeg om ervaring op te doen door slechte keuzes, en lang genoeg om veel goeie keuzes te maken door ervaring. Ik wil burgemeester zijn voor álle inwoners van Oudenburg en deelgemeenten. Er ligt veel en boeiend werk op de plank en sta voor een beleid dat verbindt en zorgt voor levenskwaliteit." (TVA)