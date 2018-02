"Terug naar roots van fotocarrière" FOTOGRAAF PIETER (39) MET FIETS EN CAMERA NAAR PORTUGAL TIMMY VAN ASSCHE

27 februari 2018

03u00 0 Oudenburg Binnenkort wipt fotograaf Pieter Clicteur voor een nieuw fotoproject de fiets op richting Portugal. De tocht zal meer dan dertig dagen in beslag nemen. Na enkele internationale fotoprijzen wil Clicteur terugkeren naar de roots van zijn fotografiecarrière.

Pieter Clicteur ontving de afgelopen jaren aardig wat prijzen en erkenning: exposeren op het fotofestival l'Eté des Portraits in Frankrijk, een Europees kwaliteitslabel, de Chinese 'Acceptance'-award en deelname aan de World Photographic Cup. Sinds 2012 is hij huisfotograaf van het succesvolle Filmfestival van Oostende. Nu waagt Clicteur zich aan een opvallend fotoproject op weg naar Portugal.





"Als kind groeide ik op in Jabbeke. Ik was het na een tijdje beu om steeds met de bus naar school in Oostende te pendelen. Die rit van 45 minuten leek eindeloos. Toen ik eens de fiets nam, goed voor zo'n 30 kilometer per dag, was ik verkocht. Later werkte ik als IT'er in Brugge, maar zweerde trouw aan de fiets. In 2005 en 2006 trok ik met mijn vrouw op wereldreis en daar besloot ik mijn IT-job definitief op te geven en voluit voor fotografie te kiezen. Ik mocht al heel wat mooie projecten verzorgen, zoals de fotoboeken 'heArt' met onderwaterfotografie en 'Soul' met emotionele portretten, maar het idee om een buitenlands project én met de fiets op reis te gaan, bleef in m'n achterhoofd zitten."





Blog

Pieter trekt er nu met de fiets alleen op uit. In Lissabon heeft hij afgesproken met schoonbroer Tom, een van zijn beste vrienden die in Portugal woont, en zijn gezin. "Ik ga de tocht nauwgezet fotograferen, een blog bijhouden, achteraf lezingen en een expo verzorgen en misschien een fotoboek lanceren. De beelden moeten het verhaal vertellen en voor zich spreken. Met dit concept keer ik terug naar de roots van mijn fotografiecarrière. Het is begonnen met reizen en daar borduur ik nu op voort."





De tocht is zo'n 2.800 kilometer en zal meer dan een maand duren.





"Ik ben altijd al sportief geweest - lopen, zwemmen, karate - maar bereid me in de fitness voor met interval- en weerstandstraining. Uiteraard spring ik ook buiten de gym de fiets op. Ik ga heus niet vlammen naar Portugal. Het doel is zo'n honderd kilometer per dag afleggen. Behalve mijn nieuwe Sony Alfa Mark III-camera neem ik achterop de fiets enkel de meest noodzakelijke bagage mee. Dit project is vollédig mijn ding. Ik moet hier niet mee wachten tot ik zestig ben. Er is niks mis met lekker eigenzinnig te zijn en iets enkel en alleen voor jezelf te doen."





Details

De fiets waarmee Pieter naar Portugal trapt, is een kloeke Easy Rohler van idworx. Hij krijgt het rijwiel in bruikleen van speciaalzaak Gino Carts & Bikes.





"Voor zo'n tocht zit het hem in ogenschijnlijk onnozele details: een fietslicht dat dusdanig geplaatst wordt dat het spatbord geen schaduw vormt, een extra tand op het kettingblad of remblokken achter de voorvork. Duurzaamheid en plezier staan voorop", zegt zaakvoerder en vriend Tom Vanderhoeght. "Er is een hele 'community' van fietsers die verre tochten of korte fietsvakanties ondernemen en achteraf onder meer lezingen houden. Ik juich het project van Pieter dan ook toe."





Het vertrek van de tocht is voorzien begin april, de voorbereidingen kan je nu al volgen via www.delustigeavonturiers.be.