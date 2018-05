"Nood aan bezinning in Oudenburg" ZONDAG GEBEDSWAKE TER NAGEDACHTENIS VAN CAROLINE D. BART BOTERMAN

17 mei 2018

02u45 0 Oudenburg De gruweldaden van zondagnacht in de Vijfwegstraat in Ettelgem beroeren heel Oudenburg en blijven nazinderen. Ter nagedachtenis van slachtoffer Caroline D. vindt op zondag 20 mei een gebedswake plaats. Die vindt plaats bij haar werkgever Lens Roses, in de rozentuin die Caroline zelf ontwierp.

"Door het onderzoek en de aard van de feiten zal het allicht nog een tijd duren vooraleer we afscheid kunnen nemen van Caroline. Daarom de gebedswake aanstaande zondag, om familie, vrienden en kennissen toe te laten in alle sereniteit hun verwerkingsproces in gang te zetten. Dat kan door erover te praten met elkaar, maar ook door samen stil te worden en met de gedachten bij Caroline en haar familie te zijn. Ik ken het getroffen gezin goed en ben er eerlijk gezegd ook ondersteboven van. Ik voel de nood om een bezinningsmoment persoonlijk ook", vertelt organisator diaken Jos Desmeth uit Oudenburg. Hij zag Caroline en haar gezin zaterdag nog, bij de plechtige communie van haar zoon.





De gebedswake was het idee van de diaken en de parochie en is tot stand gekomen na overleg met de familie, de school van Carolines zoon, VBS De Tandem, en werkgever Lens Roses. "Er is samen beslist om de wake te laten doorgaan bij Lens Roses. Het was tenslotte de plaats waar Caroline 25 jaar aan de slag was. Planten en rozen waren haar passie en natuurlijke habitat. De nieuwste rozentuin heeft ze zelf ontworpen en aangelegd dus bleek die tastbare plaats aangewezen om haar te herdenken", gaat de diaken verder.





Bloemen en kaarsjes

Tijdens de gebedswake zal er ruimte zijn voor gebed, tekst en muziek. "Ik roep de aanwezigen op om een bloem en/of kaarsje mee te nemen", aldus diaken Jos Desmeth. Ook schepen en toekomstig burgemeester Peter Velle (CD&V) beaamt dat de gebeurtenissen als een bom zijn ingeslagen in Oudenburg. "De choquerende gebeurtenissen raken onze hele gemeenschap in haar diepste zijn. Dit zet bij veel Oudenburgnaars het geloof in de mens en het leven een stuk op losse schroeven, met veel kwaadheid, angsten en twijfels. Dat moet allemaal een plek krijgen op een manier waarop iedereen weer verder kan. Een wake waar men met elkaar praat of samen wat tijd in stilte doorbrengt draagt bij aan een serene verwerking", aldus Velle. De gebedswake gaat om 19 uur door in de Redinnestraat 11 in Oudenburg. De organisatoren roepen op om de auto thuis te laten en zich te voet of met de fiets te begeven richting de bezinningsplaats, vermits er geen parkeerplaats is door de wegenwerken. Ook de politie is op de hoogte om eventuele verkeersproblemen te vermijden.