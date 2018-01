"Lang aan de macht is niet gezond" Stijn Jonckheere (n-va) 23 januari 2018

Stijn Jonckheere, lijsttrekker voor N-VA, acht de tijd rijp voor vernieuwing. "Het was hoog tijd voor verandering. Ingace Dereeper moest vroeg of laat het roer uit handen geven. Voor CD&V valt alvast een groot stemmenkanon weg en we zijn benieuwd of Peter Velle dat wel kan opvangen. Wij hebben alvast een goeie ploeg klaarstaan om de vernieuwing mee vorm te geven." Gemeenteraadslid en lijstduwer Marc Gilliaert reageert eerder diplomatisch. "Ik wil Dereeper zeker niet afbreken, maar hij maakte deel uit van de oude politieke cultuur. Het is niet gezond om te lang aan de macht te zijn. En dan had je nog het aanslepende conflict met het OCMW over hun begroting. Ik heb Peter Velle nog onder mijn vleugels gehad als leider bij de KSA. Hij heeft alvast een positieve uitstraling in de gemeenteraad. Met N-VA staan we voor vernieuwing en verjonging, en we willen meewerken aan de verandering die Oudenburg nodig heeft." (TVA)