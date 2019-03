‘KVO All Stars’ wint tweede quiz van supportersclub De Waait Star Timmy Van Assche

09 maart 2019

23u18 0 Oudenburg De Waait Star, supportersvereniging van de provinciale voetbalclub White Star Oudenburg, organiseerde een spannende, maar leuke quiz.

De quiz van De Waait Star is al aan haar tweede editie toe. Er worden vooral algemene kennisvragen gesteld. Van de vijftien deelnemende teams - telkens vier mannen of vrouwen sterk - stak het groepje KVO All Stars er uiteindelijk bovenuit. De prijzenpot bestond vooral uit waardebons van handelaars uit Oudenburg zelf. “We spreken opnieuw van een succesvolle editie en er volgt uiteraard een derde quiz”, zegt Stefaan Reynaert van De Waait Star. “Slechts weinig ploegen in het provinciale voetbal hebben een supportersclub, maar wij doen veel meer dan alleen maar naar voetbal kijken, getuige deze quiz.” In december vorig jaar overhandigde de vereniging ook al een cheque aan voedselbedeling Kerit. We morgen nog geen plannen heeft, kan komen kijken naar de match van White Star tegen Keiem, een belangrijk duel met het oog op het behoud. Om 14.30 uur wordt een gratis vat geserveerd aan de supporters.