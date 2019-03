‘Koesterboekjes’ vervangen straks het digitale trouwboekje Timmy Van Assche

19 maart 2019

18u16 0 Oudenburg Binnenkort worden de klassieke trouwboekjes gedigitaliseerd. Wie houdt van een tastbaar aandenken aan het huwelijk hoeft niet te treuren: het stadsbestuur pakt als eerste in Vlaanderen uit met Koesterboekjes.

Op 1 april worden in heel België de trouwboekjes gedigitaliseerd. Hierdoor kan het fysieke boekje, dat normaal tijdens de huwelijksceremonie gegeven wordt in het stadhuis, niet langer verdeeld worden. Het stadsbestuur lanceert daarom ‘Koesterboekjes’ om de kersversgetrouwde koppels in de stad alsnog een blijvend aandenken te geven aan hun mooiste dag. “De digitalisatie van de trouwboekjes is een logische stap in de digitalisering van de overheid. Onze identiteitskaarten, rijbewijzen, kids-ID; alles wordt gemoderniseerd. Maar er is geen document dat zoveel emotionele waarde heeft als het trouwboekje. Als stad zouden we het ongelooflijk jammer vinden om niet langer een dergelijk aandenken te kunnen overhandigen aan de trouwers”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

Personaliseren

Na enkele brainstormsessies met de dienst burgerzaken komt er nu een alternatief. “We hebben beslist om vanaf het najaar ‘Koesterboekjes’ mee te geven als aandenken. Dit boekje zal minder stijf en officieel zijn als een klassiek trouwboekje, maar zal volledig gepersonaliseerd kunnen worden. Zo zal er ruimte zijn voor een foto van de grote dag, maar ook voor boodschappen geschreven door de trouwers zelf, hun getuigen en familie. Daarnaast wordt het een document waarin je ook de kinderen uit het huwelijk kan vermelden, zoals dat nu ook het geval is. Zo willen we trouwen in onze stad extra aantrekkelijk maken.” Het ‘Koesterboekje’ zal in de nieuwe huisstijl van de stad worden uitgereikt en kost straks evenveel als een trouwboekje nu. Voor een huwelijk met receptie en boekje betaal je op vandaag 95 euro. Eerder werd al bekendgemaakt dat het stadsbestuur openbare plaatsen als trouwlocaties wil aanduiden.